В Казани подросток захватил в заложники свой класс: меру пресечения ему изберут 14 мая

СЕГОДНЯ 18:26 2019-05-13T18:26:01+03:00

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Как стало известно «Комсомолке» меру пресечения задержанному в казанской гимназии №7 подростку, который взял в заложники свой класс вместе с учительницей, изберут 14 мая. До этого момента он будет находиться в отделе полиции. В отношении подростка было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное лишение свободы».

Как сообщил «КП-Казань» собственный источник в правоохранительных органах, исходя из опроса отца 17-летнего мальчика, тот самый пневматический пистолет, с которым он пришел в класс, был куплен с разрешения родителя.

При этом последний утверждает, что это была мечта Искандера. Мальчик приобрел пистолет, когда ему было 15 лет, с первой своей зарплаты.

Искандер, по словам отца, выезжал с пневматическим оружием на дачу, чтобы пострелять по мишеням. К счастью, при захвате в заложники своих одноклассников и учительницы он не сделал ни одного выстрела.

Напомним, в гимназии в один голос многие заявляют, что на этот шаг старшеклассника толкнула неразделенная любовь к сверстнице. В свою очередь, опять же исходя из опроса правоохранителями отца мальчика, высокие чувства здесь не причем. Якобы, Искандер интроверт и его с первого класса в гимназии никто не принимал в компании, хотя вне учебного заведения у него все же были друзья, а на этот шаг его толкнула низкая самооценка.

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ИСТОЧНИК KP.RU