Жителя Чувашии будут судить за смертельное избиение отца ручкой от саней
35-летнего жителя города Новочебоксарска обвиняют в гибели его отца.
Как следует из материалов уголовного дела, вечером 17 февраля этого года у себя дома не имеющего постоянного места работы мужчина по пьяни учинил ссору со своим 58-летним родителем.
В ходе этого конфликта сын жестоко избил отца. Причем наносил удары не только руками и ногами, а также металлической ручкой от саней. Потерпевший от полученных травм вскоре скончался на месте происшествия. Его же отпрыск поспешил скрыться, но вскоре был найдет и задержан. Мужчину на время следствия поместили под стражу.
- Собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело после утверждения прокурором обвинительного заключения направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщают в следственном комитете Чувашии.
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ИСТОЧНИК KP.RU