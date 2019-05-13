14 мая в Авиастроительном районе Казани вместе с домами от воды отключат два детсада

СЕГОДНЯ 16:47 2019-05-13T16:47:56+03:00

Воды не будет с 9.00 до 21.00. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Причина этого в ремонте на насосной станции

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В этот вторник, 14 мая, из-за проведения ремонтных работ на насосной станции воду отключат в Авиастроительном районе Казани.

Так, с 9.00 до 21.00 краны пересохнут по адресам: улица Лукина, 8, 12, 14, 16, 17, 18, 20, улица Симонова, 3 (детсад №20) и 11а (детсад №9).

- Автоцистерны с водой будут размещены в МЧС (для обеспечения пожарной безопасности), в детских дошкольных учреждениях, для населения – согласно поступающим заявкам, - сообщили в МУП «Водоканал».

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ИСТОЧНИК KP.RU