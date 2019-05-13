Владимиру Путину на Казанском авиационном заводе представят наработки по внедрению цифровых технологий

СЕГОДНЯ 16:12 2019-05-13T16:12:29+03:00

В его планах провести совещание, посвященное оборонной тематике. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Президент России уже прибыл в столицу Татарстана, где его встретили глава республики Рустам Минниханов и министр обороны РФ Сергей Шойгу

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В этот понедельник, 13 мая, в Казань прибыл Президент России Владимир Путин. В его планах провести здесь совещание, посвященное оборонной тематике.

В аэропорту его встретили министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и президент Татарстана Рустам Минниханов.

Ожидается, что в рамках своего рабочего визита Глава государства посетит Казанский авиационный завод. Там ему представят местные наработки по внедрению цифровых технологий автоматизированного проектирования.

Кроме того, Владимир Путин планирует ознакомиться с ходом глубокой модернизации предприятия. В частности, с реконструкцией аэродромной базы, обновлением командно-диспетчерского пункта, ангаров и закрытых стоянок для самолетов.

ИСТОЧНИК KP.RU