Владимиру Путину на Казанском авиационном заводе представят наработки по внедрению цифровых технологий
В этот понедельник, 13 мая, в Казань прибыл Президент России Владимир Путин. В его планах провести здесь совещание, посвященное оборонной тематике.
В аэропорту его встретили министр обороны России Сергей Шойгу, министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и президент Татарстана Рустам Минниханов.
Ожидается, что в рамках своего рабочего визита Глава государства посетит Казанский авиационный завод. Там ему представят местные наработки по внедрению цифровых технологий автоматизированного проектирования.
Кроме того, Владимир Путин планирует ознакомиться с ходом глубокой модернизации предприятия. В частности, с реконструкцией аэродромной базы, обновлением командно-диспетчерского пункта, ангаров и закрытых стоянок для самолетов.
ИСТОЧНИК KP.RU