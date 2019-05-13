2019-05-13T15:23:11+03:00
Происшествия

Дочь экс-депутата Госсовета Татарстана Марата Бухараева погибла в ДТП

Дорогу в каток превратило разлитое жидкое мыло - от травм скончались два человека, еще восемь пострадали
Лика ИСАЕВА
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Фото: МВД Владимирской областиФото: МВД Владимирской области
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Авария с участием нескольких автомобилей произошла 12 мая на 250 километре федеральной трассы М7 "Москва-Уфа" в Ковровском районе Владимирской области.

Все началось с того, что из кузова большегруза "Скания" упали шесть канистр с жидким мылом. Вмиг дорога, в том числе и встречная полоса, превратились в каток, - с трассы в кювет сразу вылетела иномарка "КИА Рио". В результате этого пять человек, в том числе девятилетний ребенок, пострадали.

Через 10 минут в "Сканию" врезалась иномарка "Ауди А4". В результате этой аварии погибли два человека и ещ трое получили травмы различной степени тяжести. Среди погибших - 16-летняя дочь экс-депутата Госсовета Татарстана Марата Бухараева.

ИСТОЧНИК KP.RU

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