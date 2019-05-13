В Чувашии во время прогулки в реку упали два мальчика, одного спасти не удалось

СЕГОДНЯ 14:29 2019-05-13T14:29:44+03:00

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Во время прогулки пропали два шестилетних приятеля-соседа из деревни Новое Чурино Яльчикского района республики. Мальчики катались возле домов на велосипедах, затем исчезли из виду, а когда мать одного из них пошла их искать, то обнаружила на берегу протекающей неподалеку речки их велосипеды, а затем и самих мальчиков.

Глубина реки в этом месте составляет 1,5 метра. Женщина вытащила обоих ребят на берег, но соседский ребенок уже не подавал признаков жизни, а ее сын пришел в себя через несколько минут. Сейчас он находится в больнице.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СКР Чувашии.

ИСТОЧНИК KP.RU