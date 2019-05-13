2019-05-13T14:03:44+03:00
Происшествия

В Казани старшеклассник взял в заложники целый класс: появилось видео с места происшествия

Подросток с пистолетом и ножом сел за стол учителя и удерживал одноклассников [видео, фото]
Олег ЛУГОВОЙ
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Подростка задержали, на входе в гимназию выставили полицейских.Подростка задержали, на входе в гимназию выставили полицейских.Фото: Иван ВИСЛОВ
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В распоряжении «Комсомолки» появилось видео с места захвата заложников в элитной казанской гимназии №7. В учебное заведение никого не пускают, на входе дежурят полицейские.

Казанская гимназия №7.

Обстановка возле казанской гимназии №7.

Напомним, 13 мая в Казани в гимназию №7 10-классник Искандер Х. пришел на урок русского языка с пневматическим пистолетом и кухонным ножом. Он заставил учительницу освободить ее стол и уселся за него, с заявлением, что вести урок теперь будет он.

Подросток удерживал в заложниках своих 12 одноклассников и педагога. Одна из учениц смогла сообщить о происходящем своей матери, та в свою очередь позвонила в правоохранительные органы.

Подросток не выдвигал никаких требований и в итоге сдался прибывшим в гимназию полицейским. Сейчас специалисты МВД выясняют у Искандера Х. причины и мотивы его поступка.

Сейчас выясняется, что толкнуло Искандера Х. на такой поступок. Фото: соцсети

Сейчас выясняется, что толкнуло Искандера Х. на такой поступок.Фото: соцсети

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Сел за стол учителя с пистолетом и ножом: в Казани старшеклассник взял в заложники целый класс

В свою очередь, несмотря на то, что инцидент довольной быстро разрешился и никто не пострадал, той самой учительницы, в классе которой все и произошло, в итоге стало плохо с сердцем и ее срочно госпитализировали (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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