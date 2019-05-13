В казанском поселке Юдино обнаружили разлив нефтепродуктов

СЕГОДНЯ 12:54 2019-05-13T12:54:00+03:00

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ЧП произошло в 9.41 в понедельник, 13 мая, в Кировском районе столицы Татарстана в поселке Юдино. Очевидцы сообщили о том, что произошел розлив нефтесодержащей жидкости из металлических емкостей возле дома №97 по улице Приволжской.

- На месте ЧП работает оперативная группа Казанского пожарно-спасательного гарнизона, ПСЧ-60 ФГКУ «7-ОФПС по РТ», - сообщили в МЧС Татарстана. - Организовано информационное взаимодействие с МВД республики, Минэкологии Татарстана. Причина происшествия устанавливается.

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ИСТОЧНИК KP.RU