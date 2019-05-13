В Казани пенсионер погиб, когда выезжал со двора дома, врезался в дерево и в припаркованные иномарки
12 мая авария с участием трех иномарок произошла на улице Кулахметова в Кировском районе столицы Татарстана. По предварительным данным, 67-летний водитель автомобиля "Фольксваген Поло" в 16.00 при выезде со двора дома № 25/2 так разогнался, что не справился с управлением, выехал на газон, где врезался в деревья, затем его отбросило на припаркованный автомобиль "Шевроле Кобальт", который в свою очередь откинуло на стоящую иномарку "Опель Синтра".
- В результате ДТП водитель автомобиля Фольксваген скончался на месте происшествия, его 63-летняя пассажирка получила ушиб головы, - сообщили в пресс-службе ГИБДД УМВД Казани.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Хроника дорожных происшествий в Татарстане»