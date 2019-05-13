Группа Компаний «Выбери Радио» в Казани взяла в управление три новых формата

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-13T13:24:06+03:00

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С 1 мая в состав филиала «Выбери Радио» войдут «Радио Дача» и «Такси FM» (холдинг Krutoy Media), а также «Наше Радио» («Мультимедиа Холдинг»)

Таким образом, Группа Компаний станет крупнейшим холдингом в Казани по количеству радиостанций, собрав в своем портфеле 5 сильных брендов. Теперь активы «Выбери Радио» в столице Татарстана охватывают все ключевые целевые группы: от взрослых, состоявшихся слушателей «Ретро FM» и «Такси FM», семейной аудитории «Радио Дача», решительных и активных слушателей «Нашего Радио», до молодых и амбициозных поклонников «Радио Рекорд». Рок-музыка; современные танцевальные треки; проверенные временем, золотые хиты; популярные русскоязычные композиции –музыкальный контент форматов удовлетворит вкусы любого меломана.

- Мы рады увеличению числа радиостанций и теперь можем предложить партнерам еще более эффективные предложения за счет сплита (объединения) станций. Это позволит точно «выстрелить» в целевую аудиторию и повысит результат размещения рекламных кампаний. – делится Артем Климчак, директор филиала «Выбери Радио» в Казани. - В режиме «одного окна» мы сможем предоставить по всем станциям полные аналитические данные, используя передовые программы для расчета эффективности кампании, охвата, пиков слушания.

Группа Компаний «Выбери Радио» - крупнейший региональный радиохолдинг страны. В актив компании входит 89 радиостанций в восемнадцати городах России, включая собственный музыкальный формат «Радиолу». Холдинг работает на медиарынке уже 13 лет, одиннадцать из которых – под брендом «Выбери Радио».

Сайт «Выбери Радио» в Казани www.kazan.gkvr.ru

*Филиал «Выбери Радио» в г.Казани.

Радиостанции филиала: «Ретро FM», «Радио Рекорд», «Радио Дача», «Такси FM», «Наше Радио».

Фото: Из материалов пресс-службы

ИСТОЧНИК KP.RU