В Казани пройдут гастроли Курского государственного театра кукол

СЕГОДНЯ 12:13 2019-05-13T12:13:33+03:00

Спектакль про приключения Али-бабы покажут юным жителям Курска Фото: Из материалов пресс-службы

В свою очередь труппа Татарского государственного театра кукол "Экият" отправится на обменные гастроли

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В Татарском государственном театре кукол "Экият" с 15 по 19 мая пройдут обменные гастроли Курского государственного театра кукол. Гастроли состоятся в рамках программы Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Министерства культуры России "Большие гастроли для детей и молодежи".

Оказалось, что два старейших театра России впервые "обменяются" сценами, зрителями и спектаклями.

– Мы впервые обмениваемся гастролями с нашими курскими коллегами и надеемся, что эти контакты из разряда разовых перерастут в постоянное сотрудничество между театрами, - считает директор театра кукол "Экият" Роза Яппарова.

Юные казанские зрители увидят спектакли: "Венецианское адажио, или кот, который жил в водосточной трубе", "38 попугаев", "Ладушки". Казанские же артисты покажут в Курске спектакли: "Али баба и 40 разбойников", "Гуси-лебеди" и "Красная шапочка".

ИСТОЧНИК KP.RU