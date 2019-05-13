Владимир Путин прибывает в Казань 13 мая

СЕГОДНЯ 11:22 2019-05-13T11:22:21+03:00

Он проведет в столице Татарстана совещание по оборонной тематике

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В этот понедельник, 13 мая, в Казань прибудет Президент России Владимир Путин. В столице Татарстана глава государства проведет совещание по оборонной тематике. Мероприятие пройдет на территории Казанского авиационного завода.

Как сообщает телеграм-канал «Аппаратная» борт с Владимиром Путиным приземлиться в столице Татарстана в 13.00.

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ИСТОЧНИК KP.RU