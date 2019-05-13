2019-05-13T11:00:42+03:00
Экономика

ВТБ снизил ставки по автокредитам

Поделиться:
Изменить размер текста:

ВТБ изменил условия программы кредитования автомобилей премиум-класса. В рамках предложения «АвтоПривилегия» минимальная ставка теперь составляет от 8,5% годовых.

Специальные условия в рамках программы доступны клиентам, приобретающим новый автомобиль стоимостью от 1,5 млн рублей, при получении следующих дисконтов банка: 3,5 п.п. при добровольном страховании жизни, 1 п.п. при выборе карты ВТБ «Автолюбитель» и 1 п.п. при оформлении полиса ВместоКАСКО.

Программа распространяется на покупку новых автомобилей иностранного производства стоимостью от 1 млн рублей. Получение кредита возможно по двум документам и без справки о доходах. В рамках предложения предоставляется возможность дополнительно снизить ежемесячные взносы за счёт оформления кредита с остаточным платежом.

«АвтоПривилегия» позволяет воспользоваться кредитными средствами в размере от 800 тысяч до 7 млн рублей. Они выдаются сроком от года до семи лет включительно с минимальным первоначальным взносом в размере 20% от стоимости автомобиля.

Дополнительно приобретаемая карта «Автолюбитель» позволяет клиентам банка получать 10% кешбэк на автозаправках, при оплате парковки, аренде автомобиля и заказе такси. Также доступна услуга «Помощь на дороге»: техническая или юридическая консультация по телефону, услуга запуска двигателя, замена поврежденных колес, подвоз топлива, вскрытие автомобиля и др. При эвакуации с места ДТП или поломке клиенту предоставляется такси. Доступна услуга аварийного комиссара (оперативный выезд на место ДТП, оказание помощи при оформлении документов).

ВТБ – один из лидеров на рынке автокредитования. По итогам первого квартала 2019 года банк увеличил объем бизнеса на 13% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По программам автокредитования было заключено более 23 тысяч сделок на общую сумму 17 млрд рублей. Объем портфеля на 1 апреля составил 113 млрд рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин прибывает в Казань 13 мая
В мэрии рассказали, какие диагнозы ставили казанцам во время диспансеризации
Марийские спасатели отыскали заблудившихся туристок из Казани
В Йошкар-Оле под колесами автокрана погиб пешеход
МЧС Татарстана: Водитель фуры, сгоревшей на трассе М7, жив
В Татарстане летучая мышь стала причиной приезда спасателей
В Татарстане во время движения загорелась фура, водитель погиб
В Татарстане во время работ погиб сварщик
В Альметьевске молодая семья и их 1,5 годовалая дочь получили отравление угарным газом
В Татарстане сошли с рельс грузовые вагоны
В Чувашии открыли памятник спецназовцу, Герою России Олегу Долгову
В Марий Эл с трассы "Вятка" вылетела иномарка, пострадали четыре человека
Появились фото и видео смертельного ДТП в Татарстане
Объявлен конкурс на разработку памятной медали в честь 100-летия образования Чувашской автономной области
В Казани эвакуировали постояльцев гостиницы "Татарстан" из-за короткого замыкания
Для подготовки жилья участникам Чемпионата WorldSkills выделили 630 миллионов рублей
В аварии на трассе Йошкар-Ола-Зеленодольск иномарка вылетела на встречку и врезалась в забор, погиб пассажир
В Татарстане пенсионерка вместе с сухой травой сожгла свою дачу