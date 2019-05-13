Марийские спасатели отыскали заблудившихся туристок из Казани
Три подруги отстали от группы, сплавлявшейся на реке
Трех подруг искали спасатели из Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы
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В службу спасения 12 мая в 20.00 позвонили туристы и сообщили, что они - группа из девяти человек, отправились на сплав по реке Юшут. Во время остановки на берегу реки для ночевки вблизи поселков Шелангер и Тимофеевский три их спутницы отошли в лес и долго не возвращаются. Телефон с собой они взяли, но связи с ними нет.
На место выехали спасатели из Марийской аварийно-спасательной службы. Оказалось, что заблудились в лесу жительницы Казани - девушки 18-ти и 17-ти лет. Их сумели отыскать в 23.40
и доставить к товарищам.
ИСТОЧНИК KP.RU
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