2019-05-13T09:45:06+03:00
Происшествия

Марийские спасатели отыскали заблудившихся туристок из Казани

Три подруги отстали от группы, сплавлявшейся на реке
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Трех подруг искали спасатели из Марий ЭлТрех подруг искали спасатели из Марий ЭлФото: Из материалов пресс-службы
Изменить размер текста:

В службу спасения 12 мая в 20.00 позвонили туристы и сообщили, что они - группа из девяти человек, отправились на сплав по реке Юшут. Во время остановки на берегу реки для ночевки вблизи поселков Шелангер и Тимофеевский три их спутницы отошли в лес и долго не возвращаются. Телефон с собой они взяли, но связи с ними нет.

На место выехали спасатели из Марийской аварийно-спасательной службы. Оказалось, что заблудились в лесу жительницы Казани - девушки 18-ти и 17-ти лет. Их сумели отыскать в 23.40

и доставить к товарищам.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Происшествия Марий Эл»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Владимир Путин прибывает в Казань 13 мая
ВТБ снизил ставки по автокредитам
В мэрии рассказали, какие диагнозы ставили казанцам во время диспансеризации
В Йошкар-Оле под колесами автокрана погиб пешеход
МЧС Татарстана: Водитель фуры, сгоревшей на трассе М7, жив
В Татарстане летучая мышь стала причиной приезда спасателей
В Татарстане во время движения загорелась фура, водитель погиб
В Татарстане во время работ погиб сварщик
В Альметьевске молодая семья и их 1,5 годовалая дочь получили отравление угарным газом
В Татарстане сошли с рельс грузовые вагоны
В Чувашии открыли памятник спецназовцу, Герою России Олегу Долгову
В Марий Эл с трассы "Вятка" вылетела иномарка, пострадали четыре человека
Появились фото и видео смертельного ДТП в Татарстане
Объявлен конкурс на разработку памятной медали в честь 100-летия образования Чувашской автономной области
В Казани эвакуировали постояльцев гостиницы "Татарстан" из-за короткого замыкания
Для подготовки жилья участникам Чемпионата WorldSkills выделили 630 миллионов рублей
В аварии на трассе Йошкар-Ола-Зеленодольск иномарка вылетела на встречку и врезалась в забор, погиб пассажир
В Татарстане пенсионерка вместе с сухой травой сожгла свою дачу