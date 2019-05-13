В Йошкар-Оле под колесами автокрана погиб пешеход

СЕГОДНЯ 09:29 2019-05-13T09:29:39+03:00

Мужчина переходил дорогу, по предварительным данным, неподалеку от пешеходного перехода Фото: Из материалов пресс-службы

По предварительным данным, мужчина перебегал дорогу поблизости от "зебры"

Изменить размер текста: A A

Дорожно-транспортное происшествие произошло в воскресенье, 12 мая, днем на улице Водопроводной в Йошкар-Оле. Там под колесами автокрана погиб пешеход.

Со слов водителя и очевидцев, мужчина начал перебегать дорогу поблизости от пешеходного перехода. Притормозить шофер автокрана успел, но многотонная машина не сразу остановилась. Пешеход попал под колеса и погиб на месте - полученные травмы оказались несовместимые с жизнью.

- Проводится доследственная проверка по факту гибели человека в аварии, - сообщили собственные источники "КП-Казань" в правоохранительных органах Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU