2019-05-13T09:07:29+03:00
Происшествия

МЧС Татарстана: Водитель фуры, сгоревшей на трассе М7, жив

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Лика ИСАЕВА
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С места происшествияС места происшествияФото: соцсети
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В МЧС Татарстана опровергли сообщение о том, что водитель многотонной фуры, сгоревшей в воскресенье 12 мая на трассе М7 "Москва-Уфа", погиб в результате этого ЧП.

- В 13.50 12 мая поступило сообщение о том, что на 824 километре федеральной автодороги М-7 на территории Пестречинского района погиб произошло ДТП с горением, - сообщили в МЧС республики. - По предварительной информации, во время движения у грузовика лопнуло колесо. Горел прицеп фуры с литовскими номерами, перевозившей искусственные цветы. Пострадавших в этом ЧП нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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