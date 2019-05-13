В Татарстане летучая мышь стала причиной приезда спасателей

СЕГОДНЯ 08:44 2019-05-13T08:44:30+03:00

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Немало тревожных минут пришлось пережить 33-летней жительнице Набережных Челнов в воскресенье, 12 мая, днем. В окно квартиры на шестом этаже залетело животное - летучая мышь. Пока представитель отряда рукокрылых пытался найти себе безопасное место, хозяйка квартиры и ее восьмилетний сын позвонили спасателям, умоляя избавить их от такого непрошеного гостя.

На вызов приехали спасатели Набережночелнинского ПСО. Дежурная смена спасателей поймала летучую мышь и выпустила её на улицу, сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU