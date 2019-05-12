2019-05-12T20:37:53+03:00
Происшествия

В Татарстане во время движения загорелась фура, водитель погиб

Трагедия произошла на трассе М7 "Москва-Уфа" [видео]
Лика ИСАЕВА
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На месте ДТП работали сотрудники УГИБДД МВД ТатарстанаНа месте ДТП работали сотрудники УГИБДД МВД ТатарстанаФото: Лика ИСАЕВА
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ЧП произошло днем 12 мая, в воскресенье, на трассе М7 "Москва-Уфа" возле Казани. Груженная фура загорелась на ходу во время движения в сторону Набережных Челнов. Пламя вскоре охватило весь прицеп. Водитель попытался притормозить, направив горящий автомобиль в сторону разделительного отбойника, но во время удара о него произошел взрыв. Кабина грузовика вспыхнула и вскоре полностью выгорела.

В это время на трассе было много автомобилей. Часть из них решила объехать место происшествия по полям и застряла там. Часть решила переждать и проехать по магистрали после того, как полностью погаснет огонь.

Авторы видео вслух рассуждают, что надеются, что водитель успел спастись. Но, по предварительным данным, водитель не смог покинуть кабину и погиб. В сторону Набережных Челнов образовалась пробка.

В Татарстане водитель погиб во время пожара фуры.Соцсети

ИСТОЧНИК KP.RU

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