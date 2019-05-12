В Татарстане во время движения загорелась фура, водитель погиб
ЧП произошло днем 12 мая, в воскресенье, на трассе М7 "Москва-Уфа" возле Казани. Груженная фура загорелась на ходу во время движения в сторону Набережных Челнов. Пламя вскоре охватило весь прицеп. Водитель попытался притормозить, направив горящий автомобиль в сторону разделительного отбойника, но во время удара о него произошел взрыв. Кабина грузовика вспыхнула и вскоре полностью выгорела.
В это время на трассе было много автомобилей. Часть из них решила объехать место происшествия по полям и застряла там. Часть решила переждать и проехать по магистрали после того, как полностью погаснет огонь.
Авторы видео вслух рассуждают, что надеются, что водитель успел спастись. Но, по предварительным данным, водитель не смог покинуть кабину и погиб. В сторону Набережных Челнов образовалась пробка.
В Татарстане водитель погиб во время пожара фуры.Соцсети
ИСТОЧНИК KP.RU
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