В Татарстане во время работ погиб сварщик
ЧП произошло в воскресенье, 12 мая, в 15.34 на территории предприятия "Август-Муслюм" на улице Кооперативной в селе Муслюмово Муслюмовского района республики. По предварительным данным, 29-летний сварщик должен был отремонтировать бензобак КамАЗа, который находится в кузове грузовика. Водитель в это время находился рядом.
Бензобак емкостью 20 литров был пустой, по какой-то причине во время сварки произошел хлопок, похожий на взрыв.
Сварщик получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте происшествия. Водитель КамАЗа получил травмы и доставлен в местную ЦРБ с диагнозом "термические ожоги".
- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.
ИСТОЧНИК KP.RU
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