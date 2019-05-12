В Татарстане во время работ погиб сварщик

СЕГОДНЯ 18:47 2019-05-12T18:47:27+03:00

Во время работ произошел хлопок. Фото: Из материалов пресс-службы

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ЧП произошло в воскресенье, 12 мая, в 15.34 на территории предприятия "Август-Муслюм" на улице Кооперативной в селе Муслюмово Муслюмовского района республики. По предварительным данным, 29-летний сварщик должен был отремонтировать бензобак КамАЗа, который находится в кузове грузовика. Водитель в это время находился рядом.

Бензобак емкостью 20 литров был пустой, по какой-то причине во время сварки произошел хлопок, похожий на взрыв.

Сварщик получил травмы, не совместимые с жизнью, он скончался на месте происшествия. Водитель КамАЗа получил травмы и доставлен в местную ЦРБ с диагнозом "термические ожоги".

- Причина происшествия устанавливается, - сообщили в МЧС Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU