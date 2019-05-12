В Татарстане сошли с рельс грузовые вагоны
ЧП произошло 12 мая в 12.25 на станции Бугульма Бугульминского района. В службу "112" пришло сообщение о сходе вагонов на железнодорожной станции.
При отправлении грузового поезда с 13 пути сошли с рельс задняя колёсная пара тепловоза и колёсные пары у пяти порожних - пустых, вагонов. Сам состав следовал по маршруту: ж/д ст. Бугульма – сортировочная станция Дема Башкортостан.
Справка: поезд состоит из 55 вагонов: 37 порожних и 18 гружёных вагонов.
- Погибших и пострадавших нет, - сообщили в МЧС Татарстана. - Задержки в движения поездов нет. На месте работает восстановительный поезд.
ИСТОЧНИК KP.RU
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