В Чувашии открыли памятник спецназовцу, Герою России Олегу Долгову
Накануне Дня Победы в селе Шемурша в торжественной обстановке открыли памятник Герою России Олегу Долгову. Боец отряда специального назначения «Русь» погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе в январе 1996 года. Позднее ему было присвоено звание Героя России.
Администрация Шемуршинского района выступила с инициативой об установлении бюста, которую поддержали в войсках национальной гвардии.
На церемонии открытия присутствовали заместитель начальника Росгвардии Чувашии Андрей Спирев, родственники героя, администрация района, представители ветеранских организаций и отряда спецназа «Русь».
СПРАВКА КП-Казань
Олег Николаевич Долгов родился 21 августа 1976 года в селе Шамкино Шемуршинского района Чувашии. Был зачислен в отряд специального назначения «Русь» после срочной службы в ВС России.
В январе 1996 года при проведении спецоперации по освобождению заложников, захваченных в Кизляре отрядом Салмана Радуева, в селе Первомайское Долгов входил в одну из штурмовых групп. Сумел под огнем врага освободить нескольких заложников. Сердце Долгова остановилось 16 января 1996 года в результате выстрела снайпера. Звание Героя России было присвоено ему посмертно 20 июля 1996 года.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Добрые новости Чувашии»