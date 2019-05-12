2019-05-12T15:49:42+03:00
Общество

В Чувашии открыли памятник спецназовцу, Герою России Олегу Долгову

Офицер родился в селе Шемурша Шемуршинского района республики
Лика ИСАЕВА
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На родине Героя России установили его бюстНа родине Героя России установили его бюстФото: Из материалов пресс-службы
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Накануне Дня Победы в селе Шемурша в торжественной обстановке открыли памятник Герою России Олегу Долгову. Боец отряда специального назначения «Русь» погиб при исполнении служебного долга на Северном Кавказе в январе 1996 года. Позднее ему было присвоено звание Героя России.

Администрация Шемуршинского района выступила с инициативой об установлении бюста, которую поддержали в войсках национальной гвардии.

На церемонии открытия присутствовали заместитель начальника Росгвардии Чувашии Андрей Спирев, родственники героя, администрация района, представители ветеранских организаций и отряда спецназа «Русь».

СПРАВКА КП-Казань

Олег Николаевич Долгов родился 21 августа 1976 года в селе Шамкино Шемуршинского района Чувашии. Был зачислен в отряд специального назначения «Русь» после срочной службы в ВС России.

В январе 1996 года при проведении спецоперации по освобождению заложников, захваченных в Кизляре отрядом Салмана Радуева, в селе Первомайское Долгов входил в одну из штурмовых групп. Сумел под огнем врага освободить нескольких заложников. Сердце Долгова остановилось 16 января 1996 года в результате выстрела снайпера. Звание Героя России было присвоено ему посмертно 20 июля 1996 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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