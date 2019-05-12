В Марий Эл с трассы "Вятка" вылетела иномарка, пострадали четыре человека

СЕГОДНЯ 14:54 2019-05-12T14:54:11+03:00

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Авария с участием иномарки Mitsubishi Colt произошла в субботу, 11 мая в 23.50 на 74-м километре автодороги "Вятка". По предварительным данным, 33-летний водитель легковушки превысил безопасную скорость, не справился с управлением и вылетел в кювет, где опрокинулся. На момент ДТП в салоне иномарки находилось четверо пассажиров и водитель.

В результате дорожно-транспортного происшествия четыре пассажира иномарки получили травмы различной степени тяжести. Их на автомобилях "скорой медицинской помощи" с места происшествия доставили в больницу, сообщили в УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU