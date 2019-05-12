Объявлен конкурс на разработку памятной медали в честь 100-летия образования Чувашской автономной области

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-12T12:36:06+03:00

Глава Чувашии объявил конкурс на эскиз памятной медали Фото: Из материалов пресс-службы

Победитель получит 10 тысяч рублей за свою идею

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В Чувашии продолжается подготовка к празднованию 100-летия образования Чувашской автономной области. Она была образована декретом Совета Народных Комиссаров РСФСР от 24 июня 1920 года.

В 2020 году будут праздновать юбилей региона, который с 1925 года назывался Чувашская АССР, а с 1992 года получил название Чувашская Республика.

Администрация главы республики объявило о проведении конкурса на разработку эскиза памятной медали «100-летие образования Чувашской автономной области». Как сообщается, целью конкурса является выявление лучшего, профессионально выполненного и не имеющего аналогов эскиза памятной медали «100-летие образования Чувашской автономной области».

Подведут итоги конкурса в конце июня 2019 года. Автор или коллектив авторов получит 10 тысяч рублей в качестве вознаграждения. Дополнительная сумма - 5 тысяч рублей, будет выплачена после подписания договора об отчуждении исключительного права на эскиз.

Напомним, что в 2020 году Центробанк России выпустит одноименную 3-рублевую серебряную монету тиражом 3 тысячи экземпляров.

ИСТОЧНИК KP.RU