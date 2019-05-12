2019-05-12T11:37:17+03:00
Происшествия

В Казани эвакуировали постояльцев гостиницы "Татарстан" из-за короткого замыкания

Всего на улицу вывели 216 гостей и 19 сотрудников предприятия
Лика ИСАЕВА
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Постояльцев гостиницы эвакуировал персонал предприятияПостояльцев гостиницы эвакуировал персонал предприятияФото: МЧС Татарстана
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Сообщение о задымлении в гостинице "Татарстан" поступило 11 мая в 17.08. Четырнадцатиэтажное здание расположено в центре Казани на улице Пушкина, дом 4, на момент появления дыма в нем находилось 216 постояльцев и 19 сотрудников персонала. До приезда сотрудников пожарной охраны все они самостоятельно покинули опасное место.

- По предварительной информации - произошло короткое замыкание без последующего горения электрокабеля на шестом этаже, - сообщили в МЧС Татарстана. - Погибших и пострадавших нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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