2019-05-12T11:23:10+03:00
Общество

Для подготовки жилья участникам Чемпионата WorldSkills выделили 630 миллионов рублей

Такое постановление подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев
Лика ИСАЕВА
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На подготовку комплекса выделили 630 миллионов рублейНа подготовку комплекса выделили 630 миллионов рублейФото: Из материалов пресс-службы
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В конце августа - с 22 по 27, в Казани пройдет Чемпионат мира по профессиональному мастерству WorldSkills. Более 5,5 тысяч участников из 60-ти стран мира будут размещены в жилом комплексе "Деревня Универсиады". На подготовку к заселению участниками Чемпионата правительство России выделило 630 миллионов рублей.

- Выделить в 2019 году Минпросвещения России из резервного фонда правительства РФ бюджетные ассигнования в размере 630,7 млн рублей на предоставление иных межбюджетных трансфертов Республике Татарстан в целях подготовки объектов жилого комплекса "Деревня Универсиады", имея в виду обеспечение комфортного и безопасного проживания для не менее 5,5 тыс. участников мирового чемпионата по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills в Казани в 2019 году, - указано в распоряжении.

Напомним, Чемпионат мира по профессиональному мастерству по стандартам WorldSkills пройдёт в Казани с 22 по 27 августа. В нем примут участие конкурсанты более чем из 60 стран мира в 56 компетенциях.

ИСТОЧНИК KP.RU

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