В аварии на трассе Йошкар-Ола-Зеленодольск иномарка вылетела на встречку и врезалась в забор, погиб пассажир

СЕГОДНЯ 09:34 2019-05-12T09:39:37+03:00

С места ДТП в больницу увезли водителя и трех его пассажиров, в том числе несовершеннолетнего

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Дорожно-транспортное происшествие произошло 11 мая в 3.00 на 100 километре автодороги Йошкар-Ола-Зеленодольск. По предварительным данным, 23-летний водитель иномарки "Мазда", двигаясь со стороны Волжска, Марий Эл, на территории Зеленодольского района Татарстана на большой скорости вылетел на встречку, и на обочине врезался железобетонный забор, после чего опрокинулся на крышу.

В результате аварии погиб 22-летний пассажир "Мазды". В больницу с травмами различной степени тяжести доставлены водитель и три его пассажира - 24-летний, 22-летний и несовершеннолетний 17-летний, сообщили в МВД Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU