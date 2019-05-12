2019-05-12T08:36:32+03:00
Происшествия

В Татарстане пенсионерка вместе с сухой травой сожгла свою дачу

Женщина попала в больницу с тяжелыми ожогами
Лика ИСАЕВА
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Вот, что осталось на месте дачи пенсионеркиВот, что осталось на месте дачи пенсионеркиФото: МЧС Татарстана
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Пожар в садовом обществе "Петрово" Пестречинского района республики начался в субботу, 11 мая, в 12.32. Огонь, охвативший стоявший на окраине садовый дом 82-летней пенсионерки, и соседи сразу вызвали пожарных, сами же поспешили на помощь женщине.

Ее обнаружили на месте пожара с сильными ожогами головы, рук и ног. Пострадавшую сразу увезли в Пестречинскую ЦРБ, где она находится в тяжелом состоянии.

Огнеборцам удалось справиться с огнем, но дом пенсионерки сгорел полностью, вокруг дома на площади более 300 квадратных метров оказалась выжжена территория, сообщили в МЧС Татарстана.

По предварительным данным, пенсионерка решила сжечь сухую траву и мусор на своем участке. Но пламя вышло из под контроля и перекинулось на дом. Пытаясь потушить огонь, женщина и получила ожоги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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