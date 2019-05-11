2019-05-11T17:17:25+03:00
Происшествия

В Казани 19-летний парень за рулем иномарки столкнулся с патрульным мотоциклом ДПС

Несмотря на травму, инспектор ДПС смог задержать молодого человека, в крови которого были обнаружены наркотики
Алина ГАБДУЛИНА
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В 20.50 сотрудник ГИБДД во время моторейда заметил автомобиль с тонированными передними стеклами, а после началась погоняВ 20.50 сотрудник ГИБДД во время моторейда заметил автомобиль с тонированными передними стеклами, а после началась погоняФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В пятницу, 10 мая, 19-летний житель Зеленодольска, будучи за рулем иномарки Mazda, совершил столкновение с патрульным мотоциклом ДПС. Авария произошла на улице Болотникова.

В 20.50 сотрудник ГИБДД во время моторейда заметил автомобиль с тонированными передними стеклами. На требование об остановке водитель не отреагировал и увеличил скорость. Началось преследование. В какой-то момент иномарка пересекла страж порядка смог задержать молодого человека. В крови нарушителя были обнаружены наркотики.

Молодой владелец иномарки и ранее систематически нарушал правила ПДД. В отношении задержанного были составлены административные материалы за управление автомобилем в состоянии опьянения, применение материалов, препятствующих идентификацию государственных регистрационных знаков, тонировку, повторный проезд на запрещающий сигнал светофора, нарушение расположения на проезжей части, пересечение сплошной линии, причинение вреда здоровью в ДТП и невыполнение требования сотрудника полиции об остановке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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