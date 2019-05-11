В День Победы в Йошкар-Оле молодой водитель сбил 72-летнюю пенсионерку
Стало известно, что 9 мая в Йошкар-Оле 25-летний молодой человек за рулем «Лады» сбил 72-летнюю пенсионерку. Авария произошла на улице Кремлевской.
- По предварительным данным, бабушка переходила проезжую часть дороги в зоне видимости перекрестка, на котором установлены светофоры, а молодой водитель на своем автомобиле в этот момент как раз поворачивал, - сообщается в группе пропаганды безопасности дорожного движения Управления ГИБДД МВД по Марий Эл.
Отмечается, что женщина получила травмы, ей оперативно была оказана медицинская помощь. Пострадавшей назначено амбулаторное лечение.
ИСТОЧНИК KP.RU
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