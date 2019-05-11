В Йошкар-Оле неизвестные выбросили слепых щенков в мусорку

СЕГОДНЯ 16:41 2019-05-11T16:41:54+03:00

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Накануне в одном из мусорных контейнеров Йошкар-Олы были обнаружены четверо новорожденных щенков породы хаски. Благодаря писку, их заметили школьники, возвращавшиеся домой. Животные оказались слепыми, сообщает PrоГород.

Находку забрала к себе один из городских волонтеров Елена. Щенков как родных приняла собака, которую она недавно забрала из барака. Теперь 2 девочки и 2 мальчика хаски набираются сил и надеются обрести любящие семьи.

Кто и за что выбросил животных в мусорный контейнер - не известно.

ИСТОЧНИК KP.RU