В Йошкар-Оле неизвестные выбросили слепых щенков в мусорку
Новорожденных хаски случайно обнаружили школьники, возвращавшиеся домой
Фото: pixabay.com
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Накануне в одном из мусорных контейнеров Йошкар-Олы были обнаружены четверо новорожденных щенков породы хаски. Благодаря писку, их заметили школьники, возвращавшиеся домой. Животные оказались слепыми, сообщает PrоГород.
Находку забрала к себе один из городских волонтеров Елена. Щенков как родных приняла собака, которую она недавно забрала из барака. Теперь 2 девочки и 2 мальчика хаски набираются сил и надеются обрести любящие семьи.
Кто и за что выбросил животных в мусорный контейнер - не известно.
ИСТОЧНИК KP.RU