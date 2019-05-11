В Татарстане снесли дом, в котором во время Великой Отечественной войны жил писатель Константин Федин

СЕГОДНЯ 13:24 2019-05-11T13:24:25+03:00

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В пятницу, 10 марта, в Чистополе был снесен дом, в котором во время Великой Отечественной войны жил и работал писатель Константин Федин. Здания являлось объектом культурного наследия. О произошедшем на своей соцстранице сообщает помощник президента Татарстана Олеся Балтусова.

- Собственник был в курсе статуса объекта, снос умышленный. Прокуратура получит обращение, Комитет по охране окн РТ составит акт, и уже после всех разбирательств собственник должен понести наказание, - пишет Балтусова.

Известно, что это было одноэтажное деревянное здание на кирпичном цоколе, построенное еще в начале 20 века. В 1985 году на его стене установили мемориальную доску с надписью «Здесь с октября 1941 по январь 1943 года жил и работал Константин Александрович Федин».

- Прежние владельцы сняли с этого дома мемориальную доску и продали дом, сказав хозяину, что его можно снести. Таким образом, надо проверить, почему в регпалате при регистрации сделки не было обременения, - сообщает Балтусова.

В снесенном доме Федин написал пьесу "Испытание чувств", ряд рассказов-очерков, работал над мемуарной книгой "Горький среди нас".

ИСТОЧНИК KP.RU