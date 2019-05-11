В Татарстане выполнено 8,5% работ по капитальному ремонту жилых домов
На это из бюджета республики было выделено 496,5 миллионов рублей
Всего в Татарстане в 2019 году собираются отремонтировать 936 многоквартирных домов общей площадью 5,6 миллионов квадратных метровФото: Евгения ГУСЕВА
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По данным на 11 мая в Татарстане отремонтировано 8,55% от общего объема многоквартирных жилых домов, нуждающихся в капремонте. Работы потребовали из бюджета республики 496,5 миллионов рублей. Соответствующими цифрами на республиканском совещании в Доме Правительства региона поделился министр строительства, архитектуры и ЖКХ региона Ирек Файзуллин
Отмечается, что всего в Татарстане в 2019 году собираются отремонтировать 936 многоквартирных домов общей площадью 5,6 миллионов квадратных метров.
ИСТОЧНИК KP.RU