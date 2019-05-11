2019-05-11T11:12:15+03:00
Общество

С 13 по 27 мая в Новочебоксарске не буде горячей воды

С понедельника будут проводиться плановые испытания и ремонт тепловых сетей, а также технические мероприятия на Новочебоксарской ТЭЦ-3
Алина ГАБДУЛИНА
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В частности, 14 и 15 мая пройдут гидравлические испытания для проверки трубопроводов на прочность и плотностьВ частности, 14 и 15 мая пройдут гидравлические испытания для проверки трубопроводов на прочность и плотность
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Начало новой рабочей недели для жителей Новочебоксарска принесет неприятные новости. Так, с 13 мая в городе отключат горячее водоснабжение. Дело в том, что с понедельника будут проводиться плановые испытания и ремонт тепловых сетей, а также технические мероприятия на Новочебоксарской ТЭЦ-3.

В частности, 14 и 15 мая пройдут гидравлические испытания для проверки трубопроводов на прочность и плотность. Горячая вода вновь вернется в жилые дома Новочебоксарска лишь 27 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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