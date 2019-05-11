С 13 по 27 мая в Новочебоксарске не буде горячей воды
С понедельника будут проводиться плановые испытания и ремонт тепловых сетей, а также технические мероприятия на Новочебоксарской ТЭЦ-3
В частности, 14 и 15 мая пройдут гидравлические испытания для проверки трубопроводов на прочность и плотность
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Начало новой рабочей недели для жителей Новочебоксарска принесет неприятные новости. Так, с 13 мая в городе отключат горячее водоснабжение. Дело в том, что с понедельника будут проводиться плановые испытания и ремонт тепловых сетей, а также технические мероприятия на Новочебоксарской ТЭЦ-3.
В частности, 14 и 15 мая пройдут гидравлические испытания для проверки трубопроводов на прочность и плотность. Горячая вода вновь вернется в жилые дома Новочебоксарска лишь 27 мая.
ИСТОЧНИК KP.RU