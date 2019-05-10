«Рубин» крупно проиграл московскому «Локомотиву»
Московский «Локомотив» одержал убедительную победу в матче 28-го тура чемпионата России над казанским «Рубином» – 4:0.
Счет в матче открыл на третьем минуте Антон Миранчук, реализовавший пенальти, который заработал его брат Алексей. Уже через семь минут Федор Смолов удвоил преимущество москвичей.
После перерыв экс-чемпионы России также забили два гола. Третий мяч в игре на счету польского полузащитника Гжегожа Крыховяка. Итоговый счет установил грузинский легионер Хвича Кварацхелия, для которого этот гол стал первым в РПЛ.
Отметим, что с 55 минуты «Рубин» остался в меньшинстве после удаление Вячеслава Подберезкина. Также у казанцев был шанс отыграть один гол. За 10 минут до конца встречи Игорь Коновалов не реализовал 11-метровый удар, пробив мимо ворот.
Это поражение стала крупнейшим для «Рубина» с 2014 года, когда команда проиграла с тем же счетом «Спартаку».
В 29 туре команда Курбана Бердыева встретится 20 мая с «Анжи». Эта игра станет последней домашней в этом сезоне для клуба.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»