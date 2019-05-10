В полуфинале Лиги ВТБ УНИКС сыграет с «Химками»

СЕГОДНЯ 21:14 2019-05-10T21:15:13+03:00

В последней игре команд 15 февраля в регулярном чемпионате победа досталась УНИКСу со счетом 73:58. Фото: Алина НИЗАМОВА

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Стал известен соперник УНИКСа по полуфиналам Лиги ВТБ. В матчах до трех побед казанцы встретятся с «Химками», которые со счетом 3-0 выиграли серию у «Астаны». Напоминаем, что ранее УНИКС обыграл с таким же счетом эстонский «Калев».

Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, игры начнутся в столице Татарстана только 22 мая, после Финала Четырех Евролиги. 24 мая встреча пройдет также в Казани, а матчи в Химках пройдут 27 и, при необходимости, 29 мая.

В последней игре команд 15 февраля в регулярке победа досталась УНИКСу со счетом 73:58.

ИСТОЧНИК KP.RU