В полуфинале Лиги ВТБ УНИКС сыграет с «Химками»
Подмосковная команда выиграла «Астану» и стала соперником казанцев
В последней игре команд 15 февраля в регулярном чемпионате победа досталась УНИКСу со счетом 73:58.Фото: Алина НИЗАМОВА
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Стал известен соперник УНИКСа по полуфиналам Лиги ВТБ. В матчах до трех побед казанцы встретятся с «Химками», которые со счетом 3-0 выиграли серию у «Астаны». Напоминаем, что ранее УНИКС обыграл с таким же счетом эстонский «Калев».
Как сообщает пресс-служба подмосковного клуба, игры начнутся в столице Татарстана только 22 мая, после Финала Четырех Евролиги. 24 мая встреча пройдет также в Казани, а матчи в Химках пройдут 27 и, при необходимости, 29 мая.
В последней игре команд 15 февраля в регулярке победа досталась УНИКСу со счетом 73:58.
ИСТОЧНИК KP.RU
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