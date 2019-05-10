2019-05-10T17:13:12+03:00
Общество

11 мая в трех больницах Чебоксар пройдет «День открытых дверей»

Это консультативная поликлиника РКБ, вторая городская и центральная городская больницы
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана.Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Татарстана.
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11 мая в трех больницах Чебоксар пройдет «День открытых дверей», сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения Чувашии. Так, в консультативной поликлинике Республиканской клинической больницы на Московском проспекте, 11, приём будут вести врач-акушер-гинеколог, гематолог, хирург и невролог-эпилептолог. Записаться можно через Call-центр больницы.

Для взрослого населения во Второй городской больнице на улице Гагарина, 53, будет проводиться флюорография органов грудной клетки с 8-10 часов, рентгенография с 8-13 часов, маммография с 9-13 часов, консультации врачей акушеров - гинекологов, врача-невролога, врача-травматолога, врача-офтальмолога с 8 до 14 часов. Прием будет проводиться по предварительной записи, которую можно осуществить в «Электронной регистратуре» больницы.

В Центральной городской больнице можно будет получить консультации невролога, офтальмолога, хирурга, травматолога, уролога, эндокринолога, дерматолога, гинеколога, кардиолога, аллерголога, нефролога, ревматолога, пульмонолога, гастроэнтеролога, гериатра, врача ЛФК, и ФТЛ, а также попасть на прием к врачу общей практики, участковому терапевту.

Также известно, что работает кабинет диспансеризации. Пациентов с 21 года, чей возраст делится на 3, приглашают на диспансеризацию в 349 кабинет поликлиники. Работает поликлиника с 8.00 до 14.00 часов. На консультацию можно записаться через Call-центр, электронную регистратуру, или в регистратуре лично.

Чтобы попасть на прием необходимо иметь с собой ОМС и СНИЛС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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