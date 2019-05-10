На этапе Мировой серии FINA по прыжкам в воду россияне взяли «серебро»
Дуэт Александра Бондаря и Виктора Минибаева занял второе место в прыжках с 10-метровой вышки
Фото: пресс-служба «Дирекции спортивных и социальных проектов».
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Дуэт российских спортсменов занял второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани. Александр Бондарь и Виктор Минибаев за шесть прыжков с 10-метров набрали 403,02 балла.
Уступили россияне спортсменам из Китая, Хао Янь и Цзюньцзе Лянь набрали 444,18 балла. На третьем месте оказались британцы Мэттью Ли и Дэйли Томас с результатом 395,82.
Соревнования в казанском Дворце водных видов спорта завершатся 12 мая. Напоминаем, что один из этапов Мировой серии проводится в столице ежегодно с 2015 года. В этом году в турнире принимают участие 82 спортсмена из 15 стран.
ИСТОЧНИК KP.RU