2019-05-10T13:31:13+03:00
Спорт

На этапе Мировой серии FINA по прыжкам в воду россияне взяли «серебро»

Дуэт Александра Бондаря и Виктора Минибаева занял второе место в прыжках с 10-метровой вышки
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба «Дирекции спортивных и социальных проектов».Фото: пресс-служба «Дирекции спортивных и социальных проектов».
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Дуэт российских спортсменов занял второе место в синхронных прыжках в воду с вышки на этапе Мировой серии в Казани. Александр Бондарь и Виктор Минибаев за шесть прыжков с 10-метров набрали 403,02 балла.

Уступили россияне спортсменам из Китая, Хао Янь и Цзюньцзе Лянь набрали 444,18 балла. На третьем месте оказались британцы Мэттью Ли и Дэйли Томас с результатом 395,82.

Соревнования в казанском Дворце водных видов спорта завершатся 12 мая. Напоминаем, что один из этапов Мировой серии проводится в столице ежегодно с 2015 года. В этом году в турнире принимают участие 82 спортсмена из 15 стран.

ИСТОЧНИК KP.RU

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