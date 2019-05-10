В Марий Эл в аварии погибли два человека
Рано утром 10 мая в Медведевском районе Марий Эл произошло ДТП. Так, около 04.30 в на 33 километре автодороги «Йошкар-Ола-Зеленодольск» водитель Toyota Highlander, по предварительным данным, не выбрала безопасную скорость движения и не смогла справиться с управлением машины. В результате машина съехала в кювет, после опрокинулась.
– В результате ДТП погибли две пассажирки иномарки 52 и 44 лет. Управлявшая автомашиной женщина и две пассажирки, одна их которых 11-летняя девочка, доставлены в больницу, - сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.
В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU
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