9 мая в Марий Эл произошло четыре ДТП в результате которых погибли два человека

СЕГОДНЯ 12:41 2019-05-10T12:54:47+03:00

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9 мая в Марий Эл произошло четыре ДТП. Так, около 17 часов на 37 километре автодороги «Вятка» Звениговского района Марий Эл по предварительным данным, 61-летний водитель Chevrolet Laccetti не выбрал безопасную скорость движения, не справился с управлением, и выехал на встречную полосу. Там автомобиль столкнулся с тягачом Iveco Stralis с полуприцепом, затем с автомашиной MAN с полуприцепом. В результате аварии водитель Chevrolet скончался на месте до приезда медиков.

Примерно в это же время в деревне Филиппсола Звениговского района республики на дороге опрокинулся 36-летний водитель мопеда. Ему назначено амбулаторное лечение, как и 72-летней пенсионерке, на которую около 20.30 в Йошкар-Оле наехал 25-летний водитель Lada Granta, выезжавший со двора дома.

В 21.30 на 90 километре автодороги «Йошкар-Ола-Уржум» Сернурского района 42-летний водитель ВАЗ-2115, также по предварительным данным, не выбрал безопасную скорость движения, съехал с дороги и наехал на забор. В результате ДТП водитель скончался.

Вообще за сутки сотрудники Госавтоинспекции пресекли более 125 нарушений ПДД. Были задержаны пять водителей в состоянии опьянения, сообщили в пресс-службе УГИБДД МВД Марий Эл.

ИСТОЧНИК KP.RU