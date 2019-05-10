«Рубин» в гостях сыграет с «Локомотивом» в матче 28-го тура РПЛ
10 мая «Рубин» в матче 28-го тура РПЛ встретится с «Локомотивом» в Москве. Встреча начнется в 19:00 на «РЖД Арене».
Это уже четвертая встреча казанцев с и «Локомотивом» в этом сезоне. Так, в Кубке России дважды побеждали москвичи. В первом же круге чемпионата на «Казань Арене» команды сыграли вничью.
Всего «Рубин» и «Локомотив» сыграли друг с другом 43 матча, из которых 12 побед осталось за «Рубином», 17 – за «Локомотивом», а 14 матчей завершились вничью.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с 46-летним Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга, сообщили в пресс-службе ФК «Рубин».
ИСТОЧНИК KP.RU
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