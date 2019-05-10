2019-05-10T08:20:51+03:00
Спорт

Молодежка «Рубина» проиграла «Локомотиву»

Игра закончилась со счетом 1:2
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ФК «Локомотив».Фото: пресс-служба ФК «Локомотив».
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В 28-м туре молодежного первенства России «Локомотив» дома обыграл «Рубин» – 2:1.

Первыми в матче отличились футболисты московского клуба. Гол забил на 53 минуте капитан команды Тимур Сулейманов. Через 10 минут хозяева укрепили преимущество в матче после гола Николая Титкова.

Единственный гол у казанцев на счету Александру Циберкина. Для 19-летнего полузащитника это четвертый забитый мяч в сезоне за команду Романа Шаронова. Казанцы остались на 10 месте в турнире молодежных составов клубов РПЛ.

Напомним, что сегодня в 19:00 по московскому времени сыграют основные команды «Локомотива» и «Рубина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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