Молодежка «Рубина» проиграла «Локомотиву»
В 28-м туре молодежного первенства России «Локомотив» дома обыграл «Рубин» – 2:1.
Первыми в матче отличились футболисты московского клуба. Гол забил на 53 минуте капитан команды Тимур Сулейманов. Через 10 минут хозяева укрепили преимущество в матче после гола Николая Титкова.
Единственный гол у казанцев на счету Александру Циберкина. Для 19-летнего полузащитника это четвертый забитый мяч в сезоне за команду Романа Шаронова. Казанцы остались на 10 месте в турнире молодежных составов клубов РПЛ.
Напомним, что сегодня в 19:00 по московскому времени сыграют основные команды «Локомотива» и «Рубина».
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Футбольный клуб "Рубин"»