2019-05-09T17:52:04+03:00
Спорт

«Рубин» и «Ак Барс» возложили цветы к Вечному огню

Спортсмены почтили память погибших в Великой Отечественной войне
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба ФК «Рубин».Фото: пресс-служба ФК «Рубин».
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Сегодня игроки футбольного «Рубина» и хоккейного «Ак Барса» посетили мемориальный комплекс в Парке Горького.

От экс-обладателя Кубка Гагарина возложили цветы вратарь Тимур Билялов и нападающий Артем Михеев. Вместе с ними это сделали и воспитанники Академии «Ак Барса».

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс». Фото: Алина НИЗАМОВА

Фото: пресс-служба ХК «Ак Барс».Фото: Алина НИЗАМОВА

«Нельзя этого забывать. Мы счастливые люди, так как живём в мирное время. И в этот день особо хочется пожелать всем, чтобы не было войн», – отметил клубной пресс-службе Билялов.

Также почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны игроки и тренеры «Рубина». Команда в полном составе посетила мемориал перед вылетом в Москву на игру чемпионата России против «Локомотива», которая пройдет завтра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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