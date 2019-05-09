2019-05-09T16:20:03+03:00
Общество

В Татарстане объявлен конкурс на лучший проект памятника Воину-Победителю

Его установят в казанском Парке Победы
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба президента Татарстана.Фото: пресс-служба президента Татарстана.
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В Казани во время выступления на Параде Победы президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что в ознаменование 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне в республике объявлен конкурс на лучший проект памятника Воину-Победителю. Его установят в казанском Парке Победы.

– Уважаемые участники парада! Ветераны войны и труженики тыла! Военнослужащие Казанского гарнизона! Жители и гости Татарстана! От всей души поздравляю вас с Днем Великой Победы! 74 года назад фашизм безоговорочно капитулировал перед мужеством и единством советского народа, перед великим боевым и трудовым подвигом, – также сказал в выступлении Рустам Минниханов. – Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны, скорбим о тех, кого уже нет с нами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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