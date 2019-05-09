В Чебоксарах с сентября могут повысить стоимость проезда в общественном транспорте

СЕГОДНЯ 14:10 2019-05-09T14:10:52+03:00

Также возрастет стоимость и проездных билетов на троллейбусы. Фото: Алина НИЗАМОВА

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В Чебоксарах возможно повышение стоимости проезда в городском общественном транспорте на 2 рубля и вне зависимости от способа оплаты. Соответствующий проект постановления размещен на официальном сайте столицы Чувашии.

Согласно содержанию опубликованного документа, с 1 сентября цена одной поездки в троллейбусе за наличную оплату составит 22 рубля, при безналичном расчете — 20 рублей. В автобусах и маршрутках стоимость проезда вырастет до 25 рублей при оплате наличными и до 21 рубля при оплате электронными или банковскими картами.

Также возрастет стоимость и проездных билетов на троллейбусы: для школьников и студентов их стоимость составит 650 рублей, для остального населения и организаций — 900 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU