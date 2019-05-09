2019-05-09T13:27:54+03:00
Спорт

С 10 мая в Казани начнется Мировая серия FINA по прыжкам в воду

Соревнования пройдут в столице Татарстана в пятый раз
Наиля ГАЛИМОВА
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Фото: пресс-служба министерства спорта Татарстана.Фото: пресс-служба министерства спорта Татарстана.
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С 10 по 12 мая в Казани, во Дворце водных видов спорта пройдет этап Мировой серии FINA по прыжкам в воду.

Соревнования пройдут в столице Татарстана уже в пятый раз: один из этапов Мировой серии проводится в Казани ежегодно с 2015 года. В этом году в турнире примут участие 82 спортсмена из 15 стран.

Всего 2019 году состоится пять этапов Мировой серии по прыжкам в воду. Кроме Казани соревнования пройдут в городах: Сагамихара (Япония, 1-3 марта), Пекин (Китай, 7-9 марта), Монреаль (Канада, 26-28 апреля), Лондон (Великобритания, 17-19 мая).

В программе каждого этапа индивидуальные и синхронные прыжки с трёхметрового трамплина и десятиметровой вышки у мужчин и женщин, а также синхронные смешанные прыжки с трёхметрового трамплина и десятиметровой вышки, сообщили в пресс-службе министерства спорта Татарстана.

ИСТОЧНИК KP.RU

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