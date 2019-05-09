В Казани с 13 мая изменят схему движения автобуса из-за перекрестков без светофора в маршруте

СЕГОДНЯ 12:36 2019-05-09T12:36:58+03:00

Автобус будет курсировать в направлении улицы Чернышевского по схеме: ул.Рустема Яхина – ул.Гаяза Исхаки – ул.Чернышевского – ул.Бургана Шахиди далее по маршруту. Фото: Алина НИЗАМОВА

Изменить размер текста: A A

В порядке эксперимента в Казани с 13 мая изменится схема движения автобуса №68, следующего по маршруту от железно-дорожного вокзала до улицы Иман. Так, автобус будет курсировать в направлении улицы Чернышевского по схеме: ул.Рустема Яхина – ул.Гаяза Исхаки – ул.Чернышевского – ул.Бургана Шахиди далее по маршруту.

Дело в том, что часть маршрута, которую планируют изменить, сейчас пролегает через перекрестки без светофорного регулирования. Новая схема движения автобусов должна улучшить транспортное обслуживание горожан и повысить их безопасность, так как после корректировки маршрут будет проходить через регулируемые перекрестки.

Режим работы автобусов останется прежним, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU