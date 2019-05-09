2019-05-09T12:36:58+03:00
Общество

В Казани с 13 мая изменят схему движения автобуса из-за перекрестков без светофора в маршруте

Режим же работы автобуса №68 останется прежним
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Автобус будет курсировать в направлении улицы Чернышевского по схеме: ул.Рустема Яхина – ул.Гаяза Исхаки – ул.Чернышевского – ул.Бургана Шахиди далее по маршруту.Автобус будет курсировать в направлении улицы Чернышевского по схеме: ул.Рустема Яхина – ул.Гаяза Исхаки – ул.Чернышевского – ул.Бургана Шахиди далее по маршруту.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

В порядке эксперимента в Казани с 13 мая изменится схема движения автобуса №68, следующего по маршруту от железно-дорожного вокзала до улицы Иман. Так, автобус будет курсировать в направлении улицы Чернышевского по схеме: ул.Рустема Яхина – ул.Гаяза Исхаки – ул.Чернышевского – ул.Бургана Шахиди далее по маршруту.

Дело в том, что часть маршрута, которую планируют изменить, сейчас пролегает через перекрестки без светофорного регулирования. Новая схема движения автобусов должна улучшить транспортное обслуживание горожан и повысить их безопасность, так как после корректировки маршрут будет проходить через регулируемые перекрестки.

Режим работы автобусов останется прежним, сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Мэр Казани поздравил горожан с Днем Победы
«Зенит-Казань» уступил кемеровскому «Кузбассу» в финале чемпионата России
УНИКС обыграл «Калев» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
В честь Дня Победы 2019 глава МВД Татарстана вручил ветеранам медали «300 лет полиции России»
В Чувашии взвешивают мусор выброшенный жителями в контейнеры
В Набережных Челнах вскоре заселят соципотечную многоэтажку №63/15
В Чувашии ветераны Великой Отечественной войны перестанут платить за вывоз мусора
Салют на День Победы 2019 в Казани: откуда лучше смотреть
В Татарстане посреди города в яму в асфальте провалился груженный самосвал
В Татарстане приставы отобрали у мужчины незаконно проданный Lexus
В Казани иномарка на скорости врезалась в опору ретранслятора:пострадал один взрослый и один ребенок
Президент Татарстана открыл в казанском поселке Юдино обновленную Аллею Славы
В 2018 году мэр Казани Ильсур Метшин заработал 5,3 миллиона рублей
В Казани открыли новый надземный пешеходный переход через ж/д дорогу «Ометьево-Дербышки»
Сбежавшего замначальника Фонда социального страхования Татарстана обвиняют в создании преступного сообщества
Рейтинг редких имен для новорожденных Казани: Божена, Соломон, Альфред и Ивета
В Татарстане директор сельхозпредприятия пытался обокрасть бюджет, но попался
В Казани женщина-водитель "под кайфом" сбила пенсионера