«Зенит-Казань» уступил кемеровскому «Кузбассу» в финале чемпионата России
8 мая казанский «Зенит» в четвертом матче финала чемпионата России в гостях уступил кемеровскому «Кузбассу». В предыдущих играх финальной серии победу дважды одержал кемеровский клуб, единожды казанский.
В первом сете казанцы совершили первое ускорение и заработали преимущество в 5 очков. Хоть кемеровчане пытались догнать гостей, отрезок остался за «Зенитом» – 21:25. Однако в остальных трех сетах сильнее оказались хозяева площадки.
Со счетом 3:1 «Зенит-Казань» уступил «Кузбассу» в финале чемпионата России. Ранее казанцы выиграли 9 из 10 чемпионатов страны.
В следующем матче в финале Лиги чемпионов 18 мая «Зенит-Казань» в Берлине сыграет с итальянской «Чивитановой».
ИСТОЧНИК KP.RU
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