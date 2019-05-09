2019-05-09T11:15:28+03:00
Общество

Мэр Казани поздравил горожан с Днем Победы

Ильсур Метшин отметил, что этот день стал символом беспрецедентного мужества и стойкости нашего народа
Наиля ГАЛИМОВА
Поделиться:
Ильсур Метшин.Ильсур Метшин.Фото: Наиля ГАЛИМОВА
Изменить размер текста:

9 мая Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Днем Победы

– Дорогие казанцы! Уважаемые ветераны и участники войны, труженики тыла! От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы! 9 Мая – священная дата в отечественной истории, которая всегда будет напоминать нам, какой ценой завоеван мир на земле. Этот день стал символом беспрецедентного мужества и стойкости нашего народа, который отстоял родную землю в кровопролитных боях. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, на чью долю выпали ужасы войны и боль утрат. Вечная слава героям, павшим на полях сражений! Низкий поклон тем, кто выжил, кто работал в тылу, приближая этот светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет, поднял страну из руин и пепла! Благодаря героизму наших отцов, дедов и прадедов мы живем в свободной и сильной стране, имея возможность жить и растить детей. Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, добра, счастливых и долгих лет жизни, а всем жителям Казани – мирного неба над головой! С Днем Великой Победы! С праздником, любимый город!, – говорится в официальном сообщении мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Казани с 13 мая изменят схему движения автобуса из-за перекрестков без светофора в маршруте
«Зенит-Казань» уступил кемеровскому «Кузбассу» в финале чемпионата России
УНИКС обыграл «Калев» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
В честь Дня Победы 2019 глава МВД Татарстана вручил ветеранам медали «300 лет полиции России»
В Чувашии взвешивают мусор выброшенный жителями в контейнеры
В Набережных Челнах вскоре заселят соципотечную многоэтажку №63/15
В Чувашии ветераны Великой Отечественной войны перестанут платить за вывоз мусора
Салют на День Победы 2019 в Казани: откуда лучше смотреть
В Татарстане посреди города в яму в асфальте провалился груженный самосвал
В Татарстане приставы отобрали у мужчины незаконно проданный Lexus
В Казани иномарка на скорости врезалась в опору ретранслятора:пострадал один взрослый и один ребенок
Президент Татарстана открыл в казанском поселке Юдино обновленную Аллею Славы
В 2018 году мэр Казани Ильсур Метшин заработал 5,3 миллиона рублей
В Казани открыли новый надземный пешеходный переход через ж/д дорогу «Ометьево-Дербышки»
Сбежавшего замначальника Фонда социального страхования Татарстана обвиняют в создании преступного сообщества
Рейтинг редких имен для новорожденных Казани: Божена, Соломон, Альфред и Ивета
В Татарстане директор сельхозпредприятия пытался обокрасть бюджет, но попался
В Казани женщина-водитель "под кайфом" сбила пенсионера