Мэр Казани поздравил горожан с Днем Победы

СЕГОДНЯ 11:15 2019-05-09T11:15:28+03:00

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9 мая Мэр Казани Ильсур Метшин поздравил горожан с Днем Победы

– Дорогие казанцы! Уважаемые ветераны и участники войны, труженики тыла! От всей души поздравляю вас с 74-й годовщиной Великой Победы! 9 Мая – священная дата в отечественной истории, которая всегда будет напоминать нам, какой ценой завоеван мир на земле. Этот день стал символом беспрецедентного мужества и стойкости нашего народа, который отстоял родную землю в кровопролитных боях. Мы в неоплатном долгу перед старшим поколением, на чью долю выпали ужасы войны и боль утрат. Вечная слава героям, павшим на полях сражений! Низкий поклон тем, кто выжил, кто работал в тылу, приближая этот светлый день, кто вынес тяготы послевоенных лет, поднял страну из руин и пепла! Благодаря героизму наших отцов, дедов и прадедов мы живем в свободной и сильной стране, имея возможность жить и растить детей. Желаю нашим дорогим ветеранам крепкого здоровья, добра, счастливых и долгих лет жизни, а всем жителям Казани – мирного неба над головой! С Днем Великой Победы! С праздником, любимый город!, – говорится в официальном сообщении мэра.

ИСТОЧНИК KP.RU