2019-05-09T09:38:08+03:00
Спорт

УНИКС обыграл «Калев» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ

Матч завершился со счетом 96:84
Наиля ГАЛИМОВА
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В двух предыдущий встречах серии УНИКС на своем паркете оказывался сильнее команды из Таллина.В двух предыдущий встречах серии УНИКС на своем паркете оказывался сильнее команды из Таллина.Фото: Алина НИЗАМОВА
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УНИКС обыграл в Эстонии местный «Калев» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 96:84.

Эта победа позволила казанскому клубу выйти в полуфинал турнира. В двух предыдущий встречах серии УНИКС на своем паркете оказывался сильнее команды из Таллина.

Самым результативным игроком заключительной игры в серии стал защитник казанцев Эрик Макколлум. На счету американца 24 очка. Отметим, что он реализовал 5 из 5 трехочковых бросков в игре.

УНИКС стал первым клубом лиги, который обеспечил себе участие в полуфинале турнира этого сезона. Там он встретится с победителем пары «Химки» – «Астана». Сейчас в этом противостоянии счет 2 - 0 в пользу подмосковной команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

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