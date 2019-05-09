УНИКС обыграл «Калев» и вышел в полуфинал Единой лиги ВТБ
УНИКС обыграл в Эстонии местный «Калев» в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Единой лиги ВТБ – 96:84.
Эта победа позволила казанскому клубу выйти в полуфинал турнира. В двух предыдущий встречах серии УНИКС на своем паркете оказывался сильнее команды из Таллина.
Самым результативным игроком заключительной игры в серии стал защитник казанцев Эрик Макколлум. На счету американца 24 очка. Отметим, что он реализовал 5 из 5 трехочковых бросков в игре.
УНИКС стал первым клубом лиги, который обеспечил себе участие в полуфинале турнира этого сезона. Там он встретится с победителем пары «Химки» – «Астана». Сейчас в этом противостоянии счет 2 - 0 в пользу подмосковной команды.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Уникс-Казань»