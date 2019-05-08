2019-05-08T19:58:08+03:00
День Победы

В честь Дня Победы 2019 глава МВД Татарстана вручил ветеранам медали «300 лет полиции России»

Ведомство провело мероприятие, посвященное празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне
Олег ЛУГОВОЙ
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Фото: МВД ТатарстанаФото: МВД Татарстана
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8 мая в преддверии Дня Победы 2019 в Казани руководители МВД Татарстана вместе с главой ведомства Артемом Хохориным возложили на Арском кладбище возложили венки к Памятнику советским воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны.

После этого в мемориально-культовом комплексе МВД республики прошел митинг, посвященный празднованию 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Его почетными участниками стали ветераны войны и ведомства.

- Для всех, живущих в послевоенные годы участники Великой Отечественной войны служат нравственным ориентиром и примером служения долгу, - отметил в своем приветствии Артем Хохорин.

Каждому из присутствующих на митинге ветеранов Великой Отечественной войны глава МВД Татарстана вручил медаль «300 лет полиции России».

Также были отмечены наградами и действующие сотрудники полиции. Среди них Раушан Галиев, Ильнар Гиматов и Сирин Нуртдинов, которые в августе 2018 года спасли из горящей квартиры 73-летнюю пенсионерку.

ИСТОЧНИК KP.RU

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